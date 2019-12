Foot - PSG - Mercato

Mercato - PSG : Leonardo ne lâcherait rien pour cet international argentin !

Publié le 21 décembre 2019 à 23h15 par La rédaction

Esteban Andrada qui évolue cette saison à Boca Juniors serait dans le viseur du PSG. Et le club parisien devrait débourser près de 23M € pour s’attacher les services du portier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a procédé à de nombreux changements au poste de gardien de but. Keylor Navas a rejoint les rangs parisiens tandis que Sergio Rico a été prêté jusqu’à la fin de la saison. Mais le club parisien voudrait continuer à renforcer ce secteur de jeu et continuerait de cibler certains joueurs en vue du prochain mercato estival. Et l’une des pistes mènerait directement vers l’Argentine. La presse locale fait état depuis plusieurs mois d’un intérêt du PSG pour le gardien de Boca Juniors Esteban Andrada.

23M € pour s’offrir Esteban Andrada ?