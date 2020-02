Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet appel du pied de Rakitic à… Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 février 2020 à 7h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Cet hiver, Ivan Rakitic a été annoncé sur le départ. Dans la foulée de la fermeture du mercato, le milieu de terrain croate prenait la parole pour révéler avoir envisagé de quitter le FC Barcelone, n’ayant pas apprécié certaines choses en interne. Finalement, Rakitic est resté en Catalogne où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2021. Cependant, le joueur du FC Barcelone penserait déjà à son avenir qu’il verrait bien s’écrire dans un club dans lequel évolue Cristiano Ronaldo.

Rakitic « aimerait » jouer avec Cristiano Ronaldo !