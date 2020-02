Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un duo Messi-Cristiano Ronaldo à la Juventus ? La réponse !

Publié le 14 février 2020 à 0h30 par Th.B.

À cause de la crise en interne que Lionel Messi a provoqué par sa réponse franche à Eric Abidal, le capitaine du FC Barcelone est annoncé sur le départ et la Juventus serait une possibilité. Mais pas pour Rivaldo, légende du Barça. Explications.

Ces derniers temps, à cause de la petite crise que traverse le FC Barcelone, Lionel Messi se poserait des questions sur son avenir selon la presse espagnole. Tuttosport révélait récemment que le capitaine du FC Barcelone serait tout simplement le rêve de l’Inter ainsi que de la Juventus, où il pourrait former un incroyable duo avec Cristiano Ronaldo. Cependant, un transfert à la Vieille Dame ne pourrait pas se réaliser.

Messi à la Juventus avec Cristiano Ronaldo, une opération « irréalisable » pour Rivaldo