Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message d'au revoir de Todibo

Publié le 15 janvier 2020 à 21h50 par La rédaction

Tout juste transféré en prêt avec option d'achat à Schalke 04, Jean-Clair Todibo a tenu à faire passer un message au FC Barcelone.

C'était un des dossiers chauds du Barça. Jean-Clair Todibo, arrivé pour 1M€ il y a un an en provenance de Toulouse, est désormais un joueur du FC Schalke 04. Il a été prêté contre 1,5M€ jusqu'à la fin de la saison. Si le défenseur possède une option d'achat de 25M€, plus 5M€ de bonus, le Barça garde un œil sur lui puisqu'il dispose d'une clause de rachat de 50M€, plus 10M€ de bonus. Avant de partir, Todibo a souhaité faire parvenir sur Twitter le message suivant à l'ensemble du FC Barcelone : « Merci au Football Club de Barcelone, à la direction, au staff et à tous les gens qui travaillent tous les jours pour nous. Merci à mes coéquipiers pour leur soutien et pour toutes les émotions. Je tiens également à remercier tous les socios et leurs encouragements sans limites. Merci à tous. »