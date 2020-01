Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setien voudrait totalement relancer l'avenir de Philippe Coutinho !

Publié le 15 janvier 2020 à 18h30 par La rédaction

Le nouvel entraîneur de Barcelone, Quique Setién, aurait une idée bien précise pour étoffer son effectif à moindre coût l'été prochain : donner une seconde chance à Philippe Coutinho.

Tout juste arrivé sur le banc du Barça, Quique Setién aurait déjà les idées claires sur le style de jeu et de management qu'il souhaite appliquer. Au contraire de son prédécesseur Ernesto Valverde, Setién serait plus proche de l'ADN du Barça en terme de jeu, à savoir un football de possession où les joueurs doivent faire preuve d'une technique haut-dessus de la moyenne. Dans cette optique, il a par exemple convoqué la pépite maison du club, Ruqui Puig pour son premier entraînement à la tête du FC Barcelone. Et il envisagerait le mercato estival avec cette même philosophie.

Setién compterait sur Coutinho pour la saison prochaine