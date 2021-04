Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour ce premier renfort de Laporta !

Foot - Mercato - Barcelone

Piste de longue date du FC Barcelone, Eric Garcia devrait s'engager avec le club blaugrana librement et gratuitement cet été. Un contrat jusqu’en 2026 l'attendrait en Catalogne.

Formé à la Masia, Eric Garcia, 20 ans et défenseur de Manchester City, semblait depuis quelques temps se diriger tout droit vers sa ville natale Barcelone. Son entraineur, Pep Guardiola, avait d'ailleurs annoncé dernièrement que le sort du défenseur espagnol était déjà scellé et qu'il était promis au Barça. Ce dimanche, le coach des Citizens en a même remis une couche après le sacre de Manchester City en Coupe de la Ligue contre Tottenham. « Eric Garcia est l'un de mes joueurs préférés. Il n'est pas sur le banc parce que je pense qu'il va déménager à Barcelone » , a affirmé Pep Guardiola en conférence de presse d'après-match.

Dans la foulée, Fabrizio Romano a confirmé la tendance. A en croire les indiscrétions du journaliste de Sky Sport et du Guardian , divulguées sur son compte Twitter , Eric Garcia devrait bel et bien rejoindre le FC Barcelone en tant qu’agent libre. D'ailleurs, un contrat de cinq ans serait déjà prêt pour lui en Catalogne. Le FC Barcelone réaliserait donc un gros coup, en récupérant gratuitement un jeune joueur talentueux qui connaît bien la maison.





