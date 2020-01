Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sait à quoi s'en tenir pour ce successeur annoncé de Suarez !

22 janvier 2020

Le FC Barcelone aurait proposé une offre de prêt assortie d’une obligation d’achat pour l’attaquant de Valence, Rodrigo Moreno. Mais cette solution poserait problème…

La situation est urgente à Barcelone. La blessure de longue durée de Luis Suarez obligerait les dirigeants du Barça à se renforcer offensivement cet hiver. Dans cette optique, le FC Barcelone aurait proposé à Valence une offre de prêt avec obligation d’achat à hauteur de 60M€ pour son buteur Rodrigo Moreno. Cette solution serait idéale pour Barcelone afin d’amortir cette dépense l’an prochain et ainsi rentrer dans les clous du fair-play financier.

Valence ne voudrait pas d’un paiement différé pour Rodrigo Moreno