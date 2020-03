Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça risque de bouger au Barça cet été !

Publié le 10 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Arrivé au cours du mercato hivernal pour remplacer Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone, Quique Setién prévoirait d’opérer quelques changements au sein de l’effectif blaugrana à l’intersaison.

Le FC Barcelone connaît une saison compliquée bien que le club blaugrana est leader de Liga. Loin de ses standards de la saison passée et du jeu produit, le Barça se repose sur Lionel Messi qui fait moins de différences que par le passé. Afin de pallier cette situation, Quique Setién prévoirait de renforcer l’effectif du FC Barcelone cet été.

Des arrivées à chaque ligne du onze à prévoir ?