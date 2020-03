Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour Leonardo avec la succession de Navas !

Publié le 10 mars 2020 à 5h30 par Th.B.

Pour succéder à Keylor Navas, Leonardo penserait à Dean Henderson qui brille avec Sheffield cette saison. Mais le directeur sportif du PSG devrait essuyer le refus de l’Anglais.

Prêté par Manchester United depuis la saison passée à Sheffield United, Dean Henderson (22 ans) attise les convoitises. Les Red Devils songeraient à le rapatrier pour prendre la succession de David de Gea à l’intersaison, et il en serait de même pour Chelsea avec Kepa Arrizabalaga et le PSG avec Keylor Navas. Cependant, les Blues et le PSG n’auraient aucune chance dans la course à la signature de Dean Henderson, comme l’a fait savoir Billy Sharp, coéquipier du gardien chez les Blades .

Henderson ne veut que Manchester United !