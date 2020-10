Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avec Dembélé, le Barça doit se rendre à l’évidence

Publié le 23 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Ousmane Dembélé aurait pu s’engager en faveur d’un cador européen au vu de ses courtisans cet été. Le Français a choisi une autre voie, celle du FC Barcelone où il ne compterait pas plier bagage de sitôt.

Arrivé en 2017 pour combler le vide engendré par le départ de Neymar au PSG, Ousmane Dembélé ne s’est jamais réellement imposer comme un indéboulonnable de l’effectif blaugrana. D’une part en raison de ses fréquentes blessures et d’une autre par rapport à son attitude en interne et à son hygiène de vie. Malgré son talent indéniable, Ousmane Dembélé aurait pu être prêté par le FC Barcelone à l’intersaison et ce n’était pas les possibilités qu’il manquait. Néanmoins, le champion du monde tricolore aurait une volonté claire pour la suite de sa carrière.

Dembélé veut aller au bout de son contrat au Barça