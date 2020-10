Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est déjà couru d’avance pour Ousmane Dembélé !

Publié le 22 octobre 2020 à 22h00 par Th.B.

Courtisé par plusieurs cadors européens cet été, Ousmane Dembélé a toujours refusé quelle que soit l’équipe, souhaitant honorer son contrat au FC Barcelone jusqu’à son terme.

Talent pur, mais irrégulier, Ousmane Dembélé ne semble clairement pas faire l’unanimité en interne au FC Barcelone. Depuis son arrivée au poste d’entraîneur à la fin du mois d’août, Ronald Koeman ne l’a pas vraiment mis en confiance afin de lui prouver qu’il comptait sur lui en l’alignant régulièrement dans son onze de départ. Déterminé à regagner une place importante dans l’effectif, Dembélé a effectué des séances d’entraînements supplémentaires pendant la trêve internationale alors qu’il aurait pu aller voir ailleurs en s’engageant à Liverpool, à la Juventus ou encore à Manchester United. Néanmoins, le champion du monde tricolore compterait suivre sa progression au FC Barcelone.

« La volonté de Dembélé était et est toujours de rester à Barcelone et d’honorer son contrat »