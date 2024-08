Mercato : Attendu à l’OM, il s’annonce au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM a multiplié les pistes pour renforcer son effectif, notamment au poste de gardien de but où Pau Lopez a rapidement été poussé au départ par Roberto De Zerbi, tandis que Ruben Blanco s’est gravement blessé. Par conséquent, l’OM a songé à recruter Brice Samba, avant de se tourner vers Geronimo Rulli. Mais le portier français annonce qu’il va finalement rester au RC Lens.

Cet été, en arrivant à l'OM, Roberto De Zerbi a rapidement réclamé la signature d'un gardien de but pour remplacer Pau Lopez sur lequel il ne comptait pas. Rapidement, ce sont même deux gardiens qui ont été attendus avec la blessure de Ruben Blanco. Le club phocéen a ainsi multiplié les pistes avant de recruter Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. L'une d'elles a d'ailleurs mené à Brice Samba, longtemps annoncé sur le départ du RC Lens. Mais alors que son transfert à l'OM n'a pas pu aboutir, il annonce qu'il reste chez les Sang-et-Or.

Samba annonce qu’il reste à Lens

« Je suis focus sur Lens à 100%. Après je ne me prends pas la tête. Ce sont des choses que je ne gère pas, a d’abord commenté ce mardi midi le capitaine lensois qui avait dit plus tôt durant l’été qu’il ne fermait aucune porte. Ce que je contrôle, c’est que je suis très content d’être au RC Lens et qu’y faire une saison de plus ne va pas me déranger. Je serai à Lens cette saison », promet-t-il en conférence de presse.

L’OM a changé ses plans

Quoi qu’il en soit, l’OM avait décidé de changer ses plans pour compenser le départ de Pau Lopez et la grave blessure de Ruben Blanco. En effet, Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange ont été recrutés par le club phocéen qui peut donc s’appuyer sur un nouveau duo de gardiens de but.