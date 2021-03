Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une énorme menace se confirme pour cette pépite de Puel !

Publié le 16 mars 2021 à 1h00 par La rédaction

Du haut de ses 19 ans, Aïmen Moueffek attire déjà le regard de plusieurs clubs européens. Naples et Wolverhampton seraient venus se rajouter à la longue liste des prétendants du joueur de l’ASSE.

Depuis le début de saison, Claude Puel accorde un peu de sa confiance aux jeunes du centre de formation. Cela a été bénéfique pour certains, qui ont pu afficher leur talent aux yeux de l’Europe. C’est notamment le cas d’Aïmen Moueffek. À seulement 19 ans, le milieu de terrain ne manque pas de courtisans, alors que son contrat arrive à expiration en juin 2022. Le Borussia Mönchengladbach, le Bayer Leverkussen, Cadix, Anderlecht ou le Red Bull Salzbourg... Le joueur de l’ASSE n’a que l’embarras du choix pour aller s’épanouir à l’étranger. Et si ce n’était pas assez, deux nouveaux clubs viennent se rajouter à la liste.

Naples et Wolverhampton s’intéressent à Moueffek