Foot - ASSE

ASSE : Claude Puel s’enflamme pour Wahbi Khazri !

Publié le 13 mars 2021 à 17h50 par B.C.

L’AS Saint-Etienne est parvenue à l’emporter sur la pelouse d’Angers (1-0) ce samedi grâce à un magnifique but de Wahbi Khazri. De quoi ravir Claude Puel.