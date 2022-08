Foot - Mercato - ASSE

Romeyer et Caïazzo paniquent, coup de tonnerre pour la vente

Publié le 20 août 2022 à 19h35 par Dan Marciano mis à jour le 20 août 2022 à 19h55

L'ASSE continue de s'enfoncer. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois n'a toujours pas remporté la moindre victoire cette saison. Ce samedi, les hommes de Laurent Batlles ont même été écrasés par le Havre à domicile (0-6). En coulisses, la peur commencerait à s'installer, notamment chez Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui espèrent toujours vendre le club.

La saison vient de débuter, mais l'ASSE est déjà dans le rouge. Relégué en Ligue 2 après un dernier exercice catastrophique, le club stéphanois est en grande difficulté, malgré l'arrivée sur le banc de Laurent Batlles. Tenue en échec par Nîmes (1-1) et battue par Dijon lors des journées précédentes (1-2), l'équipe a coulé ce samedi. A domicile, l'ASSE a vécu un cauchemar face au Havre. Trois cartons rouges et une lourde défaite au final (0-6). Après la rencontre, le technicien a tiré la sonnette d'alarme. « Il va falloir que je trouve les solutions, je suis aussi responsable de mettre les joueurs sur le terrain. Aujourd’hui, il faut essayer de trouver un groupe qui a envie de se battre, qui va rater certaines choses, qui va montrer peut-être moins de jeu mais mettre plus d’engagement. Je trouve qu’il n’y a pas assez d’engagement dans le jeu sur nos quatre premiers matchs » a confié le technicien au micro de beIN SPORTS . En coulisses, l'inquiétude commence aussi à monter, notamment chez Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

L'ASSE avait arrêté les négociations avec Blitzer

Cela fait maintenant plus d'un an que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis en vente le club stéphanois. Mais depuis avril 2021, peu de choses ont bougé. Plusieurs candidats se sont manifestés, mais aucun n'est parvenu à s'entendre avec les deux responsables, pas même David Blitzer. Prêt à investir massivement à l'ASSE, malgré la descente, l'Américain n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Président du Directoire, Romeyer s'était exprimé sur ce dossier : « David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante, à Bernard Caïazzo et à moi, et nous avons demandé à KPMG de lui donner un accès à la data room électronique afin qu’il formule une offre ferme. Toutefois, aucune n’a été déposée dans les délais auxquels il s’était engagé à nous la remettre. KPMG en a conclu que les termes de son offre non liante étaient devenus caducs et acté la fin des discussions avec lui ». Journaliste indépendant, Romain Molina livre sa version des faits. Les deux hommes auraient refusé la proposition de Blitzer, mais l'auraient aussi « humilié ».

Romeyer et Caïazzo espéraient une montée rapide

Malgré cet échec, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo se montraient rassurants. Ils espéraient une montée rapide de l'ASSE en Ligue 1 pour trouver un nouvel actionnaire et se séparer de ce club historique du championnat de France. Même si la saison est encore très longue, l'équipe de Laurent Batlles ne rassure pas. Les dernières contreperformances de la formation commenceraient à sérieusement inquiéter l'état-major stéphanois, qui envisage d'accélérer le processus de vente toujours selon les informations de Romain Molina.

