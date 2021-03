Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel tente un nouveau coup inattendu pour remplacer Debuchy !

Publié le 24 mars 2021 à 13h10 par A.M.

Bien décidé à renforcer son effectif, Claude Puel cherche notamment un latéral droit afin de compenser l'éventuel départ de Mathieu Debuchy dont le contrat s'achève en juin prochain et s'intéresserait à Ismail Cokcalis.

Cet été, l'AS Saint-Etienne va devoir se renforcer tout en visant des joueurs accessibles financièrement. De nombreux postes sont à densifier, à l'image du couloir droit de la défense. En effet, le contrat de Mathieu Debuchy s'achève en juin prochain, et alors qu'il n'a toujours pas prolongé, Claude Puel anticipe sa succession. Yvan Maçon, gravement blessé en début de saison, pourrait être l'homme de la situation, mais ce dernier a brillé avant sa blessure au poste de latéral gauche. Aïmen Moueffek et Nelson Sissoko peuvent également assurer la relève mais semblent encore un peu tendres. Par conséquent, l'ASSE scrute le marché.

L'ASSE s'intéresse à Ismail Cokcalis