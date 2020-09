Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel reçoit un message fort au sein de son vestiaire !

Publié le 17 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 et régulièrement annoncé sur le départ, Romain Hamouma souhaite toutefois poursuivre l'aventure.

Auteur d'un doublé contre Lorient, Romain Hamouma réalise un début de saison très intéressant. Et pourtant, alors que son contrat prend fin en juin 2021, l'ancien joueur du SM Caen était annoncé sur le départ cet été, mais ses prestations pourraient finalement convaincre Claude Puel de le conserver. Du haut de ses 33 ans, Romain Hamouma pourrait d'ailleurs encadrer les jeunes joueurs présents dans l'effectif de l'ASSE. Et visiblement, il se verrait bien rester.

Hamouma ne compte pas arrêter