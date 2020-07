Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une terrible concurrence pour ce buteur de Ligue 2 !

Publié le 6 juillet 2020 à 1h45 par La rédaction

Auteur d’une grande saison sous le maillot de Clermont, Adrian Grbic disposerait de plusieurs offres. Le joueur devrait prendre sa décision dans les prochains jours.

Auteur de 17 buts en Ligue 2, Adrian Grbic a impressionné cette saison. Le joueur de Clermont ne devrait pas rester dans son équipe actuelle et pourrait rejoindre un club plus huppé pour poursuivre sa progression. Nombreuses sont les équipes de Ligue 1 à surveiller la situation de l’attaquant autrichien. L’OM, l’ASSE, Lens ou encore Lorient auraient coché le nom d’Adrian Grbic. Mais selon MaLigue 2 et RMC Sport, le joueur de 23 ans devrait rejoindre Brest pour un transfert estimé à environ 10M€.

Trois offres sur la table de Grbic