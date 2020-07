Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le chaleureux message de Puel après le départ de Saliba !

Publié le 19 juillet 2020 à 16h40 par La rédaction

Alors qu’il ne pourra pas rester jusqu’à la fin de la saison avec l’ASSE pour la finale de Coupe de France face au PSG, William Saliba a reçu un joli message d'adieu de la part de ses coéquipiers, de ses dirigeants et de son entraîneur Claude Puel.