Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La réponse tombe pour cet international algérien !

Publié le 15 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que l’ASSE a coché le nom de Youcef Belaïli durant ce mois de janvier, l’international algérien ne devrait finalement pas rejoindre l’effectif de Pascal Dupraz.

Cet hiver, l’ASSE a déjà acté 4 renforts pour Pascal Dupraz, mais cela ne serait pas encore terminé. D’autres recrues sont encore attendues dans le Forez, notamment dans le secteur offensif. D’ailleurs, le nom de Youcef Belaïli est souvent évoqué, mais dernièrement, le père et agent de l’international algérien avait été très clair concernant l’intérêt de l’ASSE, assurant : « Effectivement, Saint Etienne est intéressé par ses services. C’est un club mythique en France, bien qu’il soit sur le déclin ces dernières années. On a repoussé l’offre d’emblée, car Saint Etienne souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas ».

C’est fini pour Belaïli