Mercato - ASSE : Kolodziejczak prend position pour Fofana !

Publié le 13 septembre 2020 à 7h45 par A.C.

Compère de Wesley Fofana en défense centrale, Timothée Kolodziejczak s’est exprimé au sujet de l’avenir du jeune défenseur de l’ASSE.

A Saint-Étienne, Claude Puel souhaite garder ses meilleurs éléments, mais la tâche va être difficile. Les dirigeants de l’ASSE ne devraient en effet pas s’opposer à un gros départ, en cas de bonne offre. C’est le cas avec Wesley Fofana. En effet, Puel aimerait retenir le défenseur, mais celui-ci a récemment ouvert grand la porte à un départ vers Leicester City. « Je suis allé voir le coach pour lui dire que je ne vais pas bien et que je veux partir. J’ai essayé, mais je n’ai pas réussi à discuter de mes problèmes avec lui » a expliqué Fofana, dans les colonnes de L’Équipe . « C’est lui qui prendra la décision. J’espère qu’il ouvrira son cœur et m’écoutera ».

