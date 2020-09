Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ménès prend clairement position pour l'avenir de Fofana !

Publié le 13 septembre 2020 à 1h45 par A.D.

Auteur de débuts impressionnants avec l'ASSE, Wesley Fofana a tapé dans l'oeil de Leicester. Selon Pierre Ménès, rejoindre les Foxes serait un choix judicieux pour la pépite des Verts.

Très performant sous les couleurs de l'ASSE depuis ses débuts la saison dernière, Wesley Fofana a séduit Leicester comme annoncé par le 10 Sport. Alors que les Foxes voudraient le recruter cet été, le défenseur des Verts (19 ans) n'a pas l'intention de laisser passer une telle opportunité. « Cette fois, je ne peux pas refuser. D’où je viens, des quartiers nord de Marseille et d’une famille pas aisée, ce n’est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif » , a-t-il déclaré vendredi dans un entretien accordé à L'Equipe . Présent sur le plateau du CFC ce samedi soir, Pierre Ménès s'est positionné sur ce dossier. D'après le journaliste de Canal Plus , Wesley Fofana a tout intérêt à signer à Leicester.

«C'est un club où il est assuré d'avoir un vrai temps de jeu»