Mercato - ASSE : Fofana, départ… Denis Bouanga sort du silence !

Publié le 13 septembre 2020 à 16h45 par D.M.

Après la victoire de l'ASSE face à Strasbourg (2-0), Denis Bouanga est revenu sur les rumeurs de départ lors de ce mercato estival et a notamment évoqué la situation de son partenaire Wesley Fofana.

L’ASSE a commencé cette saison de Ligue 1 de la meilleure des manières en remportant ses deux premiers matchs. Les hommes de Claude Puel ont battu ce samedi Strasbourg (victoire 2-0) grâce notamment à un but de Denis Bouanga. Pourtant la situation est loin d’être idéale pour l’attaquant sur les tablettes de nombreux clubs européens à l’instar du Milan AC ou encore d’Everton selon nos informations exclusives. Mais l'international gabonais n’est pas le seul joueur à être concerné par un possible départ. Titulaire ce samedi, Wesley Fofana souhaite rejoindre Leicester comme il l’a confié récemment dans un entretien à L’Equipe , mais ses dirigeants semblent opposés à un transfert.

« Le mercato ? On n'en parle pas, il y a les réseaux sociaux pour ça »