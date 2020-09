Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme constat de Pierre Ménès sur le feuilleton Depay !

Publié le 13 septembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Ronald Koeman aurait fait de Memphis Depay sa priorité pour ce mercato. Alors que Barcelone n’aurait toujours pas contacté l’OL, Pierre Ménès trouve que le Néerlandais s’éloigne déjà de Lyon.

Arrivé cet été sur la banc du FC Barcelone, Ronald Koeman aurait tout de suite voulu faire venir Memphis Depay en Catalogne pour l’aligner à la pointe de son attaque. L’Olympique Lyonnais aurait cependant fixé le prix de son capitaine à 30M€ et Barcelone chercherait un moyen de le baisser. L’Equipe révélait récemment que, s’il n’y avait aucun accord entre les deux clubs, Barcelone en aurait cependant trouvé un avec le joueur. Est-il donc déjà en partance pour Barcelone ?

Depay déjà parti mentalement ?