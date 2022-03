Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette énorme sortie sur la succession de Dupraz !

Publié le 21 mars 2022 à 14h45 par D.M.

Annoncé comme l'un des possibles successeurs de Pascal Dupraz, Laurent Battles s'est exprimé sur une possible arrivée à l'ASSE.

Actuel entraîneur de l’ASSE, Pascal Dupraz est censé quitter son poste à la fin de la saison. Mais qui pourrait le remplacer ? Sans club depuis son départ de l’ESTAC en décembre dernier, Laurent Battles n’avait pas fermé la porte à un retour au sein du club stéphanois. « Je ne dirais donc pas que c’est un rêve mais entraîner un club mythique comme l’AS Saint-Étienne, c’est toujours quelque chose qu’on ne peut pas refuser dans une carrière d’entraîneur » avait confié le technicien en février dernier. Ce lundi, Laurent Battles a mis les choses au clair.

« Il faut laisser les gens travailler »