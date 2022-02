Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La succession de Dupraz est déjà assurée !

Publié le 28 février 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il n'a jamais caché son intention de quitter l'ASSE à l'issue de la saison après avoir maintenu le club en Ligue 1, Pascal Dupraz possède un poste déjà très convoité puisque deux entraîneurs ouvrent la porte à sa succession.

Après une première partie de saison catastrophique, Claude Puel a été démis de ses fonctions en laissant l'ASSE à la dernière place de Ligue 1 avec des chances infimes de maintien. Par conséquent, les Verts ont décidé de miser sur Pascal Dupraz, spécialistes des situations qui semble irréversibles comme il l'a prouvé avec Evian et Toulouse. Et pour le moment, ce choix porte ses fruits puisque l'ASSE restait sur quatre matches sans défaite avant son déplacement à Paris. La défaite au Parc des Princes contre le PSG (1-3) n'a rien d'illogique et ne remet pas en cause la montée en puissance du club du Forez qui s'est clairement relancé dans la course au maintien puisque les quatre derniers de Ligue 1, à savoir Troyes, Metz, l'ASSE et Bordeaux, ont tous 22 points. L'effet Dupraz est donc bien présent, mais il ne devrait pas s'étendre au-delà de cette saison. L'ancien entraîneur de Toulouse, dont le contrat s'achève en juin prochain, a plusieurs fois assuré que sa mission chez les Verts prendrait fin à l'issue de la saison, même si l'ASSE se maintient. « Il ne sert à rien de spéculer sur l’avenir. Moi je me vois partir d’ici, satisfait, j’ai envie de… Mon rêve c’est ensuite de revenir ici et que les gens me respectent. Croiser tous les garçons qui ont bossé avec moi, parler de la belle aventure. Ils pensent que je suis fada, tous. Je comprends que cela puisse surprendre », confiait Pascal Dupraz récemment.

Tholot et Battles se placent