Mercato - ASSE : Ce cadre de Puel dans une impasse pour son avenir ?

Publié le 14 juin 2021 à 23h15 par D.M.

En mai dernier, Claude Puel avait ouvert la porte à une prolongation de Romain Hamouma. Mais l'attaquant n'aurait reçu aucune offre de la part de ses dirigeants.

L’ASSE a pris des décisions fortes en se séparant notamment de Mathieu Debuchy, mais aussi de Kévin Monnet-Paquet. Autre joueur en fin de contrat, Romain Hamouma pourrait prolonger son aventure chez les Verts comme l’avait sous-entendu Claude Puel. « Dans quelques semaines, il pourra s’engager où il veut. On a l’intention de se rapprocher de lui dans la mesure où il a évolué à un bon, voire parfois à un très bon niveau. Romain nous a beaucoup apporté en se montrant régulier dans ses performances. Il a réalisé une saison pleine, sans doute l’une des meilleures de sa carrière. On a su gérer avec lui son physique. Son repositionnement dans l’axe lui a permis de s’exprimer pleinement, de prendre et de donner du plaisir grâce à des prestations abouties » avait confié l’entraîneur de l’ASSE en mai dernier.

Hamouma n'a pas de nouvelles de l'ASSE