Mercato - ASSE : Caïazzo se fait fracasser pour la vente de l’ASSE !

Publié le 11 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que le processus de vente de l’ASSE traîne en longueur, Jean-Michel Larqué pointe du doigt Bernard Caïazzo.

Bien que la vente de l'ASSE soit entrée dans un virage crucial puisque la date butoir pour transmettre une offre est dépassée, pour le moment, aucun projet ne se dégage. Et pour cause, la situation sportive des Verts, avant-derniers de Ligue 1, ne facilite pas ce processus. En effet, les actuels propriétaires de l'ASSE ne seraient pas chauds pour vendre au rabais, à commencer par Bernard Caïazzo qui a prospecté dans l'optique de ramener un investisseur puissant. Le président du Conseil de Surveillance ne serait pas très chaud pour les projets d'Olivier Markarian et celui de Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer, ce qui agace grandement Jean-Michel Larqué.

«Celui qui bloque tout aujourd'hui, c'est Bernard Caïazzo»