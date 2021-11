Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La date de la vente du club est connue !

Publié le 11 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur la vente de l’ASSE, Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts, annonce que le 23 novembre sera une date clé dans ce dossier.

Depuis lundi, il n'est plus possible de transmettre une offre pour racheter l'ASSE. KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour décortiquer les candidatures, a effectivement clôt la procédure et étudie désormais les propositions et la viabilité des projets. Le processus de la vente du club s'accélère donc ces dernières heures. Et dans les prochains jours, des réponses devraient intervenir. « Soucieux de voir le dossier avancer, les actionnaires ont donné à KPMG la date limite du 23 novembre pour terminer ses investigations et donner ses conclusions finales sur la qualité des dossiers », expliquait un communiqué publié par la société de communication de Patrick Chêne mardi. Une tendance confirmée par Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE.

«La date du 23 novembre permet encore d'avoir un repreneur arrivant avant le mercato d'hiver»