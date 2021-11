Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE: Caïazzo et Romeyer à l'origine d'un coup de tonnerre pour la vente du club ?

Publié le 18 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Longtemps en discussion pour racheter l'ASSE, Norodom Ravichak affiche ses doutes quant aux réelles intentions de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Voilà plusieurs mois que le processus de vente de l'ASSE est lancé sans toutefois que ce soit bouclé. Il faut dire que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne semblent pas sur la même longueur, notamment concernant le timing de la vente. Parmi les candidats au rachat, Norodom Ravichak a longtemps été en course, avant d'être écarté, accusé d'avoir utilisé de faux documents. Mais le Prince du Cambodge a pu constater que les propriétaires de l'ASSE ne sont pas vraiment vendeurs.

«Je me suis posé la question de savoir si les deux présidents veulent vraiment vendre»