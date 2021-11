Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a rendu un grand service à Longoria !

Publié le 18 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Transféré cet été en provenance de Santos, Luan Peres reconnaît que Jorge Sampaoli a joué un rôle dans son arrivée à l'OM.

Cet été, l'Olympique de Marseille s'est montré très actif en recrutant Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Parmi eux, Luan Peres connaissait déjà Jorge Sampaoli pour l'avoir eu sous ses ordres à Santos. Et le défenseur brésilien confirme d'ailleurs que le Pelado a eu un rôle dans son transfert à l'OM.

Sampaoli a convaincu Peres