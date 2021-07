Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo a pris une grande décision pour la vente de l'ASSE !

Publié le 17 juillet 2021 à 19h10 par D.M.

Des investisseurs suisses auraient approché Bernard Caïazzo et Roland Romeyer et auraient transmis une offre pour tenter de racheter l'ASSE. Mais le président du conseil de surveillance n'aurait pas l'intention d'accepter cette proposition.

« Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l'ASSE. » Le 14 mai dernier dans une lettre publiée dans les colonnes du Progrès , Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, présents depuis 2004 dans le Forez, ont officialisé leurs envies de départ. Les deux dirigeants de l’ASSE sont prêts à passer la main et à écouter les offres. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, les deux dirigeants de l’ASSE se sont entretenus avec des investisseurs asiatiques, prêts à mettre 100M€.

Caïazzo ne veut pas de l'offre des investisseurs suisses