Mercato - ASSE : Arteta affiche déjà une énorme crainte pour Saliba !

Publié le 4 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Prêté cette saison à l’ASSE, William Saliba s'apprête à découvrir la Premier League, du côté d’Arsenal, dès cet été. Et son entraîneur chez les Gunners Mikel Arteta semble inquiet concernant son adaptation au championnat anglais…

L’avenir de William Saliba inquiète l'ancien international espagnol Mikel Arteta. Initialement prêté jusqu’à la fin du mois de juin à l’ASSE, le défenseur central français de 19 ans devrait rejoindre Arsenal dans les prochains jours, les Gunners ayant refusé de prolonger son prêt jusqu’à la finale de Coupe face au PSG. Arsenal souhaiterait le faire revenir, et Mikel Arteta a déjà « hâte de travailler avec lui » , comme il l’explique dans une interview pour Sky Sports. Cependant, ce dernier tempère ses propos en évoquant ses craintes...

« Nous savons où est le potentiel »