Mercato - ASSE : Aller piocher à l’ASSE ? La réponse de Gasset !

Publié le 22 août 2020 à 4h00 par T.M.

Alors qu’un grand ménage se prépare à l’ASSE, il était dernièrement expliqué que Jean-Louis Gasset, désormais à Bordeaux, pourrait en profiter. De quoi faire réagir l’ancien entraîneur des Verts désormais en Gironde.

Avec son projet basé sur la jeunesse, Claude Puel pousse plusieurs joueurs de l’ASSE vers la sortie. Une liste noire existerait d’ailleurs chez les Verts où on pourrait notamment retrouver les noms de Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Stéphane Ruffier ou encore Yann M’Vila. Ces joueurs seraient ainsi invités à trouver un point de chute cet été. Et pourquoi pas du côté de Bordeaux ? Ancien entraîneur de l’ASSE, Jean-Louis Gasset vient de s’installer sur le banc des Girondins. 20 Minutes expliquait ainsi il y a quelques jours que certains joueurs écartés à l’ASSE auraient ainsi contacté Gasset pour le suivre.

« Ce sera difficile »