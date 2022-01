Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : À peine arrivée, une recrue de Dupraz annonce la couleur !

Publié le 22 janvier 2022 à 5h30 par Th.B.

Alors que l’ASSE pointe à la dernière place du classement de Ligue 1, Paul Bernardoni a fait le choix de quitter Angers pour rejoindre le club stéphanois. Cependant, l’une des recrues hivernales des Verts est convaincue que l’ASSE se maintiendra dans l’élite.

Blessé pendant quelque temps lors de la première partie de la saison, Paul Bernardoni aurait pu rester au SCO d’Angers bien qu’il ne disposait pas de l’assurance d’être titulaire indiscutable dans les buts angevins, tout en ayant de meilleures chances de se maintenir en Ligue 1. Néanmoins, Bernardoni a fait le choix de déposer ses valises dans le Forez en signant à l’ASSE lors du mercato hivernal. Lanterne rouge de Ligue 1, l’ASSE va devoir réaliser de grosses performances sur le plan comptable afin de parvenir à se maintenir dans l’élite du football français. Pas de quoi faire trembler Paul Bernardoni ni de faire vaciller sa confiance.

«Je suis monté dans un bateau qui tangue, mais… »