Mercato - AS Monaco : L’émouvant message de Jovetic avant son départ !

Publié le 26 mai 2021 à 15h40 par La rédaction

N'ayant pas prolongé son contrat qui expire en juin prochain, Stevan Jovetic quittera l'AS Monaco cet été. L'attaquant de 31 ans a ainsi laissé un émouvant message avant son départ.