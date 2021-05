Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Un Champion du monde en approche ?

Publié le 10 mai 2021 à 23h40 par La rédaction

L'AS Monaco prépare déjà la saison prochaine en coulisse. Le club de la Principauté viserait Jérôme Boateng en défense centrale. Désireux d'apporter de l'expérience à son effectif, le Croate le connaît bien puisqu'il l'a eu sous ses ordres au Bayern Munich.