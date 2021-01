Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Mikel Arteta se justifie après le départ de Mesut Özil !

Publié le 21 janvier 2021 à 13h20 par La rédaction mis à jour le 21 janvier 2021 à 13h24

Mesut Özil transféré d'Arsenal au Fenerbahce, c'est désormais chose faite. L'entraîneur des Gunners Mikel Arteta est revenu sur la situation compliquée du milieu de terrain allemand, qui se devait d'être rapidement résolue.