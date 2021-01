Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Mesut Ozil est déjà regretté chez les Gunners !

Publié le 18 janvier 2021 à 17h05 par La rédaction

Alors que l’officialisation de son arrivée à Fenerbahce est imminente, Mesut Ozil a laissé un vide dans le vestiaire d’Arsenal et dans le coeur de son coéquipier Shkodran Mustafi.