Mercato - Arsenal : 56 millions d'euros pour faire revenir un ancien ?

Publié le 6 mars 2020 à 4h50 par La rédaction

En grande difficulté cette saison, Arsenal s’active déjà pour essayer de se renforcer en prévention de la saison prochaine. Une piste à 56 millions d'euros serait à l’étude…

Cette saison est d’ores et déjà à oublier pour les Gunners d’Arsenal. Éliminés en Ligue Europa par l’Olympiakos dès les 16e de finale, distancés en championnat et englués à une piètre 10e place de Premier League, les hommes d’Arteta payent leur début de saison raté sous les ordres d’Unai Emery. Plusieurs secteurs de jeu manquent de qualité et de profondeur, et des départs serait à prévoir pour la saison prochaine. Mais aussi des arrivées, et une piste à 56 millions d’euros a été réactivée par la direction du club Londonien…

Malen de retour ?

Cette piste mène tout droit en Eredivisie, et plus précisément au PSV Eindhoven. Donyell Malen, attaquant de 21 ans, réalise une super saison, avec 11 buts et 5 passes décisives en 14 rencontres d’Eredivisie. Un super bilan qui a permis à l’ancien Gunner (passé par Arsenal entre 2015 et 2017) de se retrouver sur les tablettes de Mikel Arteta pour la saison prochaine. Surtout que comme annoncé par le10sport.com , Pierre-Eymerick Aubameyang est plus que jamais sur le départ et aurait des touches à l’Inter ou encore au Barça pour la saison prochaine. Seulement voilà : il y a un hic. Donyell Malen manque la compétition depuis le mois de décembre, lui qui s’est fait opérer du genou. La direction du club a par ailleurs annoncé, dans un communiqué, que le joueur devrait manquer toute la fin de saison. Une blessure qui pourrait grandement refroidir les dirigeants d’Arsenal, qui pourraient tout simplement abandonner la piste pour le prochain mercato, le PSV ne sachant pas quand il reviendra de sa blessure.

L’AC Milan aussi intéressé ?