Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid enchaîne les signatures

Le Real Madrid poursuit son été, avec pour objectif de renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti. Si plusieurs noms sont annoncés dans le viseur des Merengue, comme Alphonso Davies, les dirigeants de la Maison Blanche espèrent également conserver leurs éléments forts. Parmi les soldats présents depuis de nombreuses années au Santiago Bernabéu, figure Lucas Vázquez. Et les Champions d’Europe viennent d’officialiser la prolongation de son contrat.

L’été promet d’être chaud à Madrid. Alors que les Merengue viennent de présenter leur nouvelle star, Kylian Mbappé, les Champions d’Europe ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Alors qu’Alphonso Davies pourrait également débarquer dans la capitale espagnole au cours des prochaines semaines, la Maison Blanche vient d’annoncer une nouvelle qui devrait donner le sourire à ses supporters : la prolongation de Lucas Vázquez, formé au club.

La Real Madrid prolonge Lucas Vázquez

C’est par un communiqué publié ce jeudi que le Real Madrid a annoncé la prolongation de Lucas Vàzquez. Le latéral droit espagnol se retrouve désormais lié aux Merengue jusqu’au 30 juin 2025 : « Le Real Madrid C.F. et Lucas Vázquez ont trouvé un accord sur la prolongation du contrat de notre joueur, qui est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2025. Lucas Vázquez est arrivé au Real Madrid en 2007 à 16 ans et a joué dans toutes les catégories de notre centre de formation des U-18 A jusqu'au Castilla en 2014. Lors de ses neuf saisons passées à défendre le maillot de notre équipe première, il a fait partie de l'une des époques les plus riches en succès de notre histoire et a remporté 21 titres : cinq Ligues des Champions, quatre Coupes du monde des clubs, trois Supercoupes d'Europe, quatre Ligas, une Coupe du Roi et quatre Supercoupes d’Espagne. Lucas Vázquez a disputé 349 matchs avec notre équipe, pour un total de 36 buts, et est international avec l'Espagne, sélection avec laquelle il a disputé 9 matchs. »

Un pur produit madrilène

Formé au Real Madrid, Lucas Vázquez avait décidé de rejoindre l’Espanyol Barcelone en 2014. Revenu à la Maison Blanche, le joueur de 33 ans a depuis remporté 5 Ligue des Champions avec les Merengue. Cette saison, il se sera le troisième capitaine de l’écurie de Carlo Ancelotti. Après Luka Modric, c'est la deuxième prolongation de suite annoncée par le Real Madrid.