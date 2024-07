Real Madrid : Un flop historique en Espagne ? La famille Mbappé prend la parole !

Thomas Bourseau

Pour s’attacher les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait accepté de lui céder la majorité de ses droits à l’image, une première dans l’histoire du club merengue. Une concession qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la riche histoire de la Casa Blanca. Mais se pourrait-il que cela complique le mariage entre les deux parties à terme ? La mère de Mbappé est montée au créneau.

Le Real Madrid a enfin mis la main sur le joueur derrière lequel le club merengue courrait depuis plus d’une décennie. Dès l’adolescence de Kylian Mbappé, le champion d’Europe en titre souhaitait faire de la jeune pépite du football français un cadre de son centre de formation avant d’en profiter ne équipe première. Finalement, le clan Mbappé a refusé de quitter l’hexagone et a poursuivi sa progression en France et à l’AS Monaco, son club formateur.

Le Real Madrid a été recalé à plusieurs reprises, Mbappé est enfin un joueur merengue

Au moment de son éclosion en France et en Europe avec l’ASM en 2017, Kylian Mbappé a une fois de plus été approché par le Real Madrid avant que ce dernier ne prenne la décision de poursuivre son développement au PSG. Et ce, bien que le FC Barcelone, Liverpool ou encore Manchester City ait tous eu des vues sur Mbappé. Par la suite, le PSG et le clan Mbappé ont tour à tour recalé le Real Madrid jusqu’à ce que le président Florentino Pérez parvienne enfin à présenter Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu ce mardi 16 juillet dans un stade plein à craquer.

«Ça ne veut pas forcément dire qu’il gagnera des titres, mais je suis convaincue que ça fonctionnera»

D’après Marca, Kylian Mbappé est d’ores et déjà le joueur le mieux rémunéré de l’histoire du Real Madrid. De par son statut bâti en équipe de France et au PSG ces dernières années, Mbappé se doit-il de réussir coûte que coûte au Real Madrid ? Le mariage peut-il tourner au vinaigre ? Fayza Lamari a donné son ressenti sur la question au cours d’une longue interview pour Le Parisien. « Je suis convaincue que ça va très très bien se passer. Ça ne veut pas forcément dire qu’il gagnera des titres, mais je suis convaincue que ça fonctionnera. Dans l’équipe, les joueurs sont les meilleurs du monde et se connaissent depuis longtemps. Si tu arrives dans un club comme ça sans humilité, ça ne passe pas ».