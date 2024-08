Mercato : Après le PSG, il annonce son grand retour

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Laissé libre par le PSG alors que son contrat arrivait à échéance, Sergio Rico n'a toujours pas trouvé de nouveau club pour rebondir. Et pourtant, le portier espagnol se dit prêt à tout pour retrouver une équipe. Sa grave chute à cheval fait désormais partie du passé, il annonce donc être en grande forme et prêt pour son grand retour.

En fin de contrat, Sergio Rico a quitté le PSG qui n'a pas tenté de prolonger son bail. Par conséquent, il est désormais libre sur le mercato et cherche un nouveau club. Néanmoins, compte tenu de sa chute à cheval il y a un an, les clubs semblent réticents à l'idée de recruter l'Espagnol qui se dit toutefois prêt pour son retour au plus haut niveau.

Rico veut revenir au plus haut niveau

Interrogé par MARCA, Sergio Rico assure ainsi que son objectif est de « continuer à aimer le football. Me sentir comme un gardien de but, ce que je veux vraiment faire, et continuer à ajouter des années à ma carrière de footballeur », ajoutant que son « objectif est de revenir au plus haut niveau. »

«Je m'adapte à tout»

Sergio Rico se dit même prêt à endosser un rôle secondaire, comme au PSG : « Je m'adapte à tout, mais j'aimerais me sentir à nouveau important dans une équipe, être titulaire et franchir une nouvelle étape. Il suffit de mettre les gants, les bottes et d'être sous le but pour se sentir gardien de but, mais la compétition nous manque ».