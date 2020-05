Foot - Mercato

Mercato : Alexis Sanchez vers un avenir à l’Inter Milan ?

Publié le 27 mai 2020 à 12h10 par G.d.S.S. mis à jour le 27 mai 2020 à 12h11

Prêté cette saison par Manchester United du côté de l’Inter Milan, Alexis Sanchez pourrait finalement rester en Italie l’an prochain.

Et si Alexis Sanchez posait encore un peu ses valises à l’Inter Milan ? Selon Tuttosport, le club italien pourrait conserver l’attaquant chilien de Manchester United et obtenir un nouveau prêt de la part des Red Devils cet été. Barré par une rude concurrence en Angleterre où son contrat court jusqu’en juin 2022, Sanchez entrerait en revanche dans les plans d’Antonio Conte qui voudrait l’aligner en attaque la saison prochaine avec Edinson Cavani et Romelu Lukaku. Affaire à suivre…