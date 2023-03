Mercato : «A quoi bon le garder ?», le PSG veut lâcher cette superstar

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est en pourparlers avec la direction du PSG pour prolonger. Toutefois, depuis l'élimination parisienne face au Bayern, le club de la capitale hésiterait à conserver sa star argentine. D'après Romain Molina, le PSG se demanderait s'il est vraiment opportun d'offrir un nouveau contrat à Leo Messi.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature. En fin de contrat le 30 juin, la Pulga quittera donc le club parisien librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Messi est en fin de contrat au PSG

Pour ne pas voir ce scénario se produire, le PSG est actuellement en pourparlers avec le clan Messi. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 18 février, les discussions entre les deux parties étaient en bonne voie il y a moins d'un mois. Toutefois, la donne aurait changé aujourd'hui.

«Messi, on se dit : à quoi bon le garder ?»