Foot - Mercato - AC Milan

Mercato - AC Milan : À peine arrivé, Giroud interpelle Ibrahimovic !

Publié le 2 août 2021 à 15h31 par La rédaction

Olivier Giroud n'a pas perdu de temps pour s'acclimater à sa nouvelle équipe, en marquant son premier but pour l'AC Milan au bout de seulement quatre minutes de jeu face à l'OGC Nice en amical. Alors que Zlatan Ibrahimovic se remet d'une blessure, le Français ne cache pas sa hâte d'évoluer avec la légende suédoise.