«Menteurs», Benzema balance sur son mercato !

Il a été au coeur des plus folles rumeurs de transfert cet hiver. Que ce soit à l’OL, au Real Madrid, à Chelsea, Arsenal ou encore Manchester United, Karim Benzema a animé le mercato, pour rien puisque le Ballon d’or 2022 est resté à Al-Ittihad. Et d’ailleurs, il n’a jamais été dans ses plans de quitter l’Arabie saoudite selon ses dires.

Tout ne se passe pas comme prévu pour Karim Benzema en Arabie saoudite depuis son arrivée à Al-Ittihad l’été dernier. Contrairement à Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Benzema ne brille pour le moment pas vraiment en Saudi Pro League. Si bien qu’il ait été la cible de certains supporters du club de Djeddah qui le surnommaient Ben-Hazima, à savoir « le fils de la défaite » en décembre dernier.

Annoncé partant, Benzema veut rester à Al-Ittihad

De quoi animer son mercato hivernal avec notamment un éventuel retour à l’OL qui a été évoqué en plus d’un nouveau challenge en Premier League pour le Ballon d’or 2022. Pour autant, Karim Benzema a passé l’hiver en Arabie saoudite et a prit la parole pour remettre les pendules à l’heure jeudi soir après la victoire d’Al-Ittihad en 1/8ème de finale de la Ligue des champions asiatique face au Navbahor Namangan. (2-1).

«Tous ceux qui disent que je veux retourner en Europe sont des menteurs»