Mbappé : Une immense catastrophe à venir pour le PSG ?

Le danger est toujours présent dans le dossier Kylian Mbappé. La présence du joueur au sein du PSG l'année prochaine est actée. Mais dans les prochaines semaines, la star devrait prendre une décision, qui pourrait mettre le club parisien dans l'embarras, à un an de la fin de son contrat.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait son contrat de deux saisons, plus une année supplémentaire en option. Grâce à cette signature, le PSG se donnait un bol d'air et repoussait la menace Real Madrid. Mais dans les prochaines semaines, une nouvelle décision est attendue. Et elle est d'importance pour le PSG.

Mbappé a son destin entre les mains

Comme indiqué par As ce samedi, Mbappé a la possibilité de prolonger, unilatéralement, son contrat jusqu'en 2025. Sauf que le joueur a jusqu'à l'été prochain pour prendre sa décision puisque cette option expirera durant l'intersaison.

Un départ libre en 2024 ?

Une chose est sûre, le choix de Mbappé donnera le ton dans ce dossier. Une prolongation de contrat au PSG pourrait ravir les dirigeants qataris, qui souhaitent faire de la star française le visage de la formation pendant plusieurs années. Dans le cas contraire, le club parisien pourrait bien se retrouver dans l'embarras et le perdre gratuitement l'année prochaine. Affaire à suivre...