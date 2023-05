OM : Un rendez-vous au sommet est planifié pour cette star

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé comme une rockstar à l’OM l’été dernier, Alexis Sanchez a pleinement assumé son statut. Meilleur buteur de Marseille cette saison, l’international chilien a été décisif dans de nombreuses rencontres. En fin de contrat le 30 juin prochain, Sanchez n’a toujours pas tranché pour son avenir. Un point sera fait avec la direction une fois le championnat terminé.

Meilleur buteur de l’OM et leader de l’équipe d’Igor Tudor, Alexis Sanchez est sûrement l’Olympien de la saison. Arrivé l’été dernier gratuitement en provenance de l’Inter Milan, l’international chilien n’aura pas mis longtemps à lever les doutes sur son niveau. A 34 ans, Sanchez est toujours aussi frais physiquement, il n’a d’ailleurs pas manqué la moindre rencontre pour blessure. Impressionnant.

Alexis Sanchez laisse planer le doute sur son avenir

Mais à cinq journées de la fin du championnat, son avenir interpelle de plus en plus. L’attaquant star de l’OM sera en fin de contrat le 30 juin et même si une option existe pour prolonger son bail, Alexis Sanchez semble prendre son temps. Le Chilien n’avait pas caché qu’il voulait une équipe compétitive, capable de gagner des titres pour rester. Pablo Longoria tentera de lui offrir, lui qui veut absolument conserver Alexis Sanchez.

Il dit non à l’OM, la raison est totalement folle https://t.co/8LkT63XFGJ pic.twitter.com/Odsoh4JzOF — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Un point sera fait en fin de saison