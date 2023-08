Mbappé s’en va, le PSG prépare une attaque de folie

Arnaud De Kanel

En froid avec sa direction, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG cet été. C'est en tout cas la volonté de Nasser Al-Khelaïfi s'il n'est toujours pas décidé à prolonger. Le club de la capitale va donc métamorphoser son attaque et espère recruter encore 4 joueurs à vocation offensive durant ce mercato.

Les prochains jours risquent d'être très agités du côté du PSG. Kylian Mbappé n'a pas levé la clause qui lui permettait de prolonger automatiquement jusqu'en 2025 et cela agace énormément Nasser-Al Khelaïfi. Le président du club de la capitale ne veut plus céder aux caprices de sa star et il veut absolument le vendre cet été pour ne pas le voir partir libre l'été prochain. Pour cela, des premières mesures ont été prises avec notamment la mise à l'écart du groupe du capitaine des Bleus . Kylian Mbappé pourrait donc s'en aller et le PSG va en profiter pour bâtir une attaque de folie.

Dembélé arrive

Le premier gros coup devrait bien être Ousmane Dembélé. Comme indiqué en exclusivité sur le10sport.com, le PSG s'est retiré de la course pour Bernardo Silva et se concentre désormais sur la signature de l'attaquant du FC Barcelone. L'arrivée du champion du monde dans la capitale n'est plus qu'une question d'heures puisque Xavi a confirmé son départ. « Dembélé nous a dit qu'il voulait partir. Il a une proposition du PSG et nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas rivaliser avec la proposition qu'ils lui font depuis la France », a indiqué le coach du Barça sur TV3 . Mais le PSG ne va pas s'arrêter là.

Un attaquant dit oui au PSG, le transfert est imminent https://t.co/eEbIzmT1Nv pic.twitter.com/KynJYAeG5K — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Le PSG veut trois attaquants